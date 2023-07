¿Chao Alexis? Olympique Marsella logra acuerdo para un sustituto en su ofensiva

Mientras Olympique Marsella sigue sin abrochar la opción de un nuevo contrato para Alexis Sánchez, la directiva del elenco galo se movió en paralelo para mantener variantes en su ofensiva de cara al próximo año.

Así las cosas, este miércoles, según informó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, el por ahora ex equipo del tocopillano llegó a acuerdo para contar con el gabonés Pierre-Emerik Aubemeyang.

El africano se sumará en las próximas horas a la pretemporada del Olympique Marsella para firmar un contrato por los próximos tres años, hasta junio de 2026, y llegará como jugador libre desde el Chelsea de Inglaterra.

Pierre Aubameyang has agreed to join Olympique Marseille, here we go! 🚨🔵

Auba will sign three year deal, as called two days ago — until June 2026.

Chelsea will let him leave for free, told Auba will arrive tonight @ OM camp then undergo medical tests on Thursday.

Done ✔️ pic.twitter.com/XRD0eFvvSp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2023