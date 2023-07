Alexis Sánchez es sondeado nuevamente desde Turquía y en Olympique Marsella ya sondean un posible reemplazo

Alexis Sánchez mantiene la incertidumbre en torno a su futuro deportivo, considerando que desde el 1 de julio es jugador libre y todavía no concreta avances en torno a la chance de continuar en el Olympique Marsella.

Por lo mismo, el “Niño Maravilla” sigue en la carpeta de varios clubes y en Turquía apuntan que el Galatasaray nuevamente irá a la carga por contar con el atacante nacional, considerando que ya intentaron llevárselo cuando se fue del Inter de Milán.

Según el medio turco Sozcu, Alexis Sánchez ya se habría reunido con el vicepresidente del cuadro de Estambul, Erden Timur, donde el chileno habría dado “luz verde” a la chance de firmar por Galatasaray, todo luego de informarse del equipo en conversaciones con Erick Pulgar y Cengiz Under, este último, compañero de club en Francia.

Todo mientras el Olympique Marsella ya se mueve en el mercado ante la opción de no contar más con el tocopillano. Según informó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, irían nuevamente a negociar con el Chelsea por el traspaso de Pierre-Emerik Aubameyang.

Iliman Ndiaye and Olympique Marseille deal could definitely collapse soon. No agreement at this stage so deal is now getting difficult. 🔵 #OM

Ndiaye could stay at Sheffield.

Meanwhile, OM will discuss again with Chelsea about Pierre Aubameyang deal. pic.twitter.com/UR8TQoX0rd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023