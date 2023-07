Daniel Morón, director deportivo de Blanco y Negro, dialogó con ADN Deportes este martes y se refirió a las últimas novedades de Colo Colo respecto con el mercado de pases.

De entrada, el exarquero albo abordó la opción de que el guardameta Brayan Cortés se vaya del “Cacique”. “Si hay un club interesado en él y que pague la cláusula de salida (1.250.000 dólares), no tenemos absolutamente nada que hacer. Pero hoy en día, Brayan es jugador de Colo Colo, está muy metido en todo lo del club”, señaló.

También comentó a la rotación en el arco de Colo Colo, donde Gustavo Quinteros ha priorizado a Fernando De Paul como titular en lugar de Cortés. “Son decisiones técnicas y yo estoy para otra cosa, no para ver lo que decide el entrenador. Entiendo muy bien la situación y jamás me voy a involucrar en cuáles son los elegidos para un partido. El técnico los ve día a día, conoce el rendimiento y los problemas de cada jugador”, indicó.

Además, el “Loro” explicó por qué se rechazó la oferta concreta que llegó desde Grecia por el volante Matías Moya. “El jugador conversó con su representante, con Quinteros y conmigo. Me dijo que vino a Colo Colo porque quiere jugar aquí y no desea dejar pasar la oportunidad de jugar en el club. Me encantó su respuesta”, mencionó.

En la misma línea, aclaró que la oferta por Moya “no significaba ahorrarnos algo, porque teníamos que pagarle un porcentaje de su sueldo, aunque sí había una buena opción de compra por él a futuro”.

“Iván Morales no está dentro de lo que buscamos”

Por otro lado, Daniel Morón descartó tajantemente el regreso del ex Colo Colo, Iván Morales, para este segundo semestre. “Absolutamente no, en ningún momento hemos visto esa opción, porque no está dentro de lo que nosotros estamos buscando hoy”, afirmó.

Finalmente, el director deportivo de Blanco y Negro mostró confianza en que Gustavo Quinteros no se irá a fin de año y apostó por su renovación para 2024. “Lo hablamos hace unos días en un almuerzo con Quinteros y la dirigencia. Conversamos de mucho fútbol y sentimos cuáles son las sensaciones del técnico por su estadía en Chile, el cariño que tiene por Colo Colo y él tiene claro que le gustaría quedarse en el club, en medida que los resultados deportivos se cumplan”, concluyó.