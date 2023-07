“La ambición que tengo es dar un paso más”: las claves de Gustavo Quinteros para definir su futuro con Colo Colo

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, abordó la opción de renovar su contrato para continuar en la banca del “Cacique” y dejó claro que una de las principales condiciones es salir campeón del torneo local y clasificar a la Copa Libertadores 2024.

“Si cumples objetivos deportivos tienes más posibilidades de continuar. El objetivo es clasificar a Copa Libertadores por los premios en dinero para fortalecer el equipo”, indicó en el programa de Youtube, “Media Punta”.

Bajo esa idea, señaló que “yo no pongo una fecha para renovar, pero como entrenador, no quisiera, y supongo que los directores tampoco quisieran que yo continúe, si no clasificamos a Copa Libertadores”.

“Si me tengo que ir en diciembre porque no se llegó a un acuerdo, voy a querer a este club siempre, como he querido a Universidad Católica cuando lo dirigí y en todos los otros equipos que he dirigido”, agregó el entrenador del “Cacique”.

Además, el técnico argentino-boliviano mostró su deseo por conseguir mayores logros en la Copa Libertadores. “La ambición que tengo como entrenador es participar y dar un paso más”, reconoció.

Es esa misma línea, pensó en las participaciones de Colo Colo y sostuvo que “si bien, estamos en deuda porque no hemos avanzado en copas internacionales, me gustaría estar en un momento donde Colo Colo pueda avanzar una o dos fases de estos torneos”.

Por último, Gustavo Quinteros remarcó lo cómodo que se siente dirigiendo en Chile. “Estoy muy feliz acá, me encanta este país, los chilenos me han tratado muy bien, desde que estaba en Universidad Católica lo dije”, concluyó.