Movimientos en Unión Española: Thomas Rodríguez se marcha y llega un delantero uruguayo

Se mueven las cosas en la zona ofensiva de Unión Española. Hace algunos días, Benjamín Galdames le dijo adiós al club para unirse al Atlético San Luis de México, y ahora, otro atacante se marcha para buscar un nuevo rumbo.

Según consignó el medio partidario Independencia Hispana, Thomas Rodríguez no sigue en el cuadro rojo este segundo semestre. El ex U de Chile y La Calera llegó al Santa Laura en enero pasado, pero no logró consolidarse como una pieza fija para el equipo.

En la primera rueda del Campeonato Nacional 2023, el jugador argentino-chileno disputó apenas 5 partidos con el elenco “Hispano” y solo fue titular en uno de ellos, contra Magallanes, por la quinta fecha del torneo.

Sangre uruguaya llega a Unión Española

Ante la partida de Thomas Rodríguez, el club se reforzará con el uruguayo Thiago Vecino, delantero de 24 años que llega proveniente de Unión de Santa Fe del fútbol argentino, donde no pudo convertir goles este primer semestre.