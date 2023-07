Marco Rojas explicó su salida de Colo Colo: “Me voy por un tema personal y familiar”

Durante la presente semana, Marco Rojas vivió sus últimas horas como jugador de Colo Colo. El volante se despidió de Macul para a Oceanía tras marcar un gol y consagrarse campeón con el “popular”.

Después de muchas especulaciones, el mediocampista sacó la voz y explicó con sus propias palabras la salida del estadio Monumental: “me voy por un tema personal y familiar. Tengo tiempo para mi familia, voy a disfrutar esa oportunidad. Quiero tomarme este tiempo. El balance me llevo lindos momentos, un agradecimiento a la hinchada que me apoyó en todo, es una experiencia inolvidable”, dijo en conversación con TNT Sports.

Agregó que “fue lindo verlos de nuevo, despedirme de la forma correcta. Me recibieron bien y me dejan una huella de felicidad. Estoy agradecido de haber compartido el camarín con ellos. Me divertí harto, son chicos muy buena gente”, sostuvo.

“La experiencia cultural era algo que siempre quise hacer, conocer el país de mi papá. Es algo muy distinto a lo que tenemos allá. Me llevo recuerdos lindos de todos”, complementó Marco Rojas.

Cerró adelantando lo que viene para su futuro: “lo veremos, primero lo principal es pasar tiempo con mi familia. Después voy a ver, primero quiere tiempo con ellos. La verdad es que no estoy evaluando nada, pero lo principal es lo personal y después tendré una respuesta a eso”, finalizó.

En medio de los últimos días que vive como jugador albo, el “Kiwi” prepara una millonaria donación para la rama femenina de Melbourne Victory, el último club que defendió antes de llegar a Chile.

Según reveló Keep Up, el mediocampista de Colo Colo entregará 20 mil dólares australianos (10.500.000 pesos chilenos aproximadamente) para apoyar el fútbol femenino de su ex equipo, en el cual es considerado un ídolo.