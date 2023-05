Marco Rojas se despide de Colo Colo y prepara millonaria donación para apoyar el fútbol femenino de su exclub

Marco Rojas le pondrá fin a su etapa en Colo Colo. El volante neozelandés le pidió al club la salida y no seguirá en el “Cacique” para el segundo semestre, a pesar de que su contrato finaliza en diciembre de este año.

En medio de los últimos días que vive como jugador albo, el “Kiwi” prepara una millonaria donación para la rama femenina de Melbourne Victory, el último club que defendió antes de llegar a Chile.

Según reveló Keep Up, el mediocampista de Colo Colo entregará 20 mil dólares australianos (10.500.000 pesos chilenos aproximadamente) para apoyar el fútbol femenino de su ex equipo, en el cual es considerado un ídolo.

De acuerdo a la fuente citada, este dinero ayudará al “programa femenino de élite del club y la Selección Nacional Femenina Afgana, junto con becas de licencia de entrenador B, C y Miniroos para entrenadoras de fútbol y equipos de financiación”.

Marco Rojas conversó con el medio australiano y explicó sus motivaciones para hacer este importante aporte. “Habiendo estado en el fútbol por un tiempo, noté que había muchas brechas entre lo que se ofrece en el espacio masculino de élite y el femenino”, señaló.

“Jugué en Melbourne Victory durante muchos años y durante los tres períodos diferentes en los que fui jugador del club pude ver las diferencias muy claramente y muy de cerca. Creo que la última vez que vine aquí, comencé a pensar mucho en eso y me di cuenta de que quería ayudar a cerrar la brecha que había visto”, agregó el volante albo.

“Este club definitivamente tiene un lugar especial para mí. Espero que esta donación y este apoyo les ayude a cerrar esas brechas. Todavía siento que hay mucho que se puede hacer y realmente espero que se siga haciendo”, completó Rojas.