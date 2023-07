Este jueves, Gary Medel protagonizó su primera rueda de prensa como nuevo refuerzo del Vasco da Gama. Frente a los medios, el “Pitbull” explicó sus razones para llegar al fútbol brasileño en vez de volver a tierras chilenas.

“La liga brasileña está muy alta en comparación con la liga chilena. Quiero competitividad, jugar con grandes jugadores y grandes equipos, eso me llevará a estar en la selección chilena. Mi deseo es seguir compitiendo a un alto nivel”, señaló el zaguero de La Roja.

En cuanto a sus sensaciones tras ser presentando en el “Almirante”, el seleccionado nacional indicó estar “muy contento por esta nueva experiencia. Voy a dejar el alma en este equipo. Esperemos que los resultados vengan a nuestro favor para llevar al Vasco a donde se merece”.

“Me vine sin mi familia para dedicarme por completo al club”

El ex Universidad Católica reconoció que Arturo Vidal y Erick Pulgar le hablaron sobre el nivel del Brasileirao. “Son muy amigo de ambos, ellos me comentaron cómo es el fútbol brasileño, que hay que estar preparado al 100%, se juega cada tres días, y si uno no está al 100, te comen vivo. Por eso me vine solo, sin mi familia, para dedicarme por completo al club y tratar de mejorar su situación. Para eso me trajeron”, remarcó.

Por último, Gary Medel recordó sus mayores logros con La Roja. “Soy un afortunado de haber ganado la Copa América dos veces y espero traspasar esa experiencia al Vasco da Gama”, concluyó.

El desafío del nuevo club de Medel es salir del fondo de la tabla, ya que por ahora es el penúltimo del Brasileirao con 9 puntos y está a 3 unidades de dejar la zona de descenso.