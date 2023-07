El día que Arturo Vidal esbozó su salida anticipada del Flamengo

Este lunes se dio a conocer que Arturo Vidal tiene todo acordado para poner fin anticipadamente a su contrato en el Flamengo para llegar al Athletico Paranaense.

Tras sumar 28 partidos en el año, entre Copa de Brasil, Campeonato Carioca, Brasileirao y Copa Libertadores, el “Rey Arturo” no ha podido consolidarse como titular, más allá del arribo de Jorge Sampaoli al club.

Vistas las ultimas noticias, no había que ir muy lejos para plantearse que la salida de Arturo Vidal podía darse antes de que finalice su contrato con el Flamengo, en diciembre. Ya cuando vino a la selección chilena para la fecha FIFA de junio dijo que no se veía en el Mengao durante 2024.

Sin embargo, seis días atrás, en el diálogo con Los Tenores, el volante nacional había evidenciado que su relación con Jorge Sampaoli no era la de las mejores. “No me interesa hablar con Sampaoli, respeto lo que vivimos antes, pero no me aprovecho de eso y él verá cuándo me pondrá”, explicó por aquel entonces el jugador de 36 años.

Dicho poco protagonismo, sumado al arribo de Allan, refuerzo que llegó a la zona del campo en la que juega el volante nacional, lo llevó a acelerar su salida y el acuerdo que le permitirá jugar por los próximos seis meses en el Athletico Paranaense.