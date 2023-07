Kylian Mbappé encendió la polémica en el PSG. Este sábado, el delantero francés brindó duras declaraciones en contra del elenco parisino tras haber sido elegido por L’Equipe y France Football como el mejor jugador galo de la última temporada.

“Pienso que jugar en el PSG no ayuda mucho a ganar el Balón de Oro porque es un equipo que divide, un club que divide. Por supuesto que eso atrae las malas lenguas, pero no me preocupa porque yo sé lo que hago y cómo lo hago”, indicó de entrada el jugador de 24 años en diálogo con dichos medios.

Y agregó: “Soy un competidor. Cuando juego es para ganar. Y poco importa contra quién juegue, mi camiseta, el lugar o el año. Nunca estaré satisfecho de ganar, más aún un trofeo que no he ganado aún como la Champions League”.

En esa línea, Mbappé fue consultado sobre las razones por las cuales el PSG no ha logrado conseguir la Liga de Campeones. “No sé lo que le falta al PSG para ganar la Champions, no es una pregunta para mí. Tienes que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla, que construye este club”, lanzó.

“Yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor posible. Fui mejor jugador, máximo goleador por quinto año consecutivo en la Ligue 1. Podría hacerlo mejor según mis críticos. A veces en el fútbol te enfrentas a lo que se llama un techo de cristal. Es por eso que no es una gran pregunta para mí, es para los de arriba”, agregó.

Estas declaraciones no cayeron bien dentro del club francés. Según consignó RMC Sports, los dichos de Mbappé fueron mal recibidos por sus compañeros, a tal punto que seis de ellos hicieron sentir su molestia al dueño de la institución, Nasser Al-Khelaïfi, expresando que lo dicho es “un insulto al club”.