El ultimátum del PSG a Kylian Mbappé: “Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta”

En medio de la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador, el presidente del PSG, Nasser al Khelaifi, fue consultado sobre el futuro de Kylian Mbappé, a quien lanzó un ultimátum sobre su renovación en el club.

El delantero francés decidió no renovar su vínculo más allá de 2024 y el cuadro parisino teme que se vaya como agente libre el próximo año. Es por eso que el mandamás del PSG dejó en claro que si no firma un nuevo contrato dentro de las próximas semanas, será vendido en este mercado de fichajes.

“Mi posición es muy clara. No quiero repetirlo cada vez: si Kylian quiere quedarse, queremos que se quede. Pero tiene que firmar un nuevo contrato. No queremos perder gratis al mejor jugador del mundo. No podemos hacerlo”, sostuvo el directivo qatarí.

Leer también Kylian Mbappé y la selección de Francia se pronuncian por ola de disturbios en el país: “La violencia no resuelve nada” Liverpool se suma a la lucha por Kylian Mbappé: los “Reds” preparan oferta récord por el delantero francés

“Es un club francés. Dijo que nunca se iría gratis. Si hoy cambia de opinión, no es culpa mía. No queremos perder al mejor jugador del mundo gratis. Eso está muy claro”, agregó.

En esa línea, el presidente del PSG advirtió a Mbappé: “Kylian tiene que decidir la próxima semana, o como máximo en dos semanas. Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta. Es así para él y para todos los demás”.

“Nadie es más grande que el club, ningún jugador, ni siquiera yo. Está muy claro. En los estándares del fútbol, nunca ves a tu mejor jugador dejar el club gratis. Nunca sucede”, sentenció.