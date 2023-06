Inter Miami espera por la llegada de Lionel Messi. A menos de un mes para el esperado debut de la “Pulga” en la MLS, el elenco de Florida presentó en sus redes sociales una camiseta especial en colaboración con Marvel e inspirada en uno de sus personajes.

La indumentaria, que será utilizada por todos los clubes de la liga estadounidense antes de los partidos, está inspirada en el Capitán América y presenta una serie de estrellas acompañadas de líneas rojas y blancas, así como escudos blancos sobre un fondo azul.

El diseño será el mismo para todos los equipos, cada uno con su propia insignia y sponsor. No obstante, el anuncio generó discordia entre los hinchas, mientras algunos expresaron su entusiasmo y otros criticaron fuertemente la innovadora camiseta.

“La peor camiseta del mundo, es muy fea”, “Esto es horrible, Messi no puede usar esto”, “Parece un pijama” y “Es una payasada”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos en redes sociales.

El nuevo lanzamiento ya se encuentra disponible para la venta a través de la MLS Store. El precio ronda los 70 dólares, lo que equivale aproximadamente a 56 mil pesos chilenos y varios clubes han agotado sus nuevas camisetas, entre ellos, el Inter Miami de Lionel Messi.

Our 2023 @MLS Americana tops are finally here! Shop our limited collection @Marvel Captain America pre-game top now 🇺🇲⚽: https://t.co/ksAE4WkgRe pic.twitter.com/vmukL9j9En

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 28, 2023