Gerardo Martino regresó al fútbol estadounidense para asumir como nuevo DT del Inter Miami. El “Tata” se reencontrará con Lionel Messi y Sergio Busquets, a quienes dirigió en Barcelona, y en el caso de la “Pulga”, también lo tuvo en la selección argentina.

Los dos jugadores mencionados son los grandes refuerzos que tiene el cuadro de “Las Garzas” para el segundo semestre y su nuevo técnico espera que rindan a buen nivel. Así lo dejó claro en conferencia de prensa.

“Cuando hablé con Leo y Sergio, hablamos de venir a competir bien. A veces se asocia Estados Unidos-Miami-vacaciones, pero no es esto, nosotros venimos a competir”, señaló el entrenador que dirigió a México en el último Mundial de Qatar.

En esa línea, remarcó que “Messi viene de ser campeón del mundo y Busquets fue campeón en la liga española. No son futbolistas que vienen acá a no competir, no se van a dar ese lujo, porque competir lo llevan en la sangre”.

Además, Gerardo Martino aseguró que negoció su arribo al Inter Miami antes de saber que Messi y Busquets también llegarían al club. “En realidad, yo empecé las charlas antes que Leo y Sergio. Siempre me pareció atractiva esta oportunidad. Soy un enamorado de la MLS. Así que los regalos (Messi y Busquets) llegaron después”, agregó el estratega de 60 años.

El “Tata”, junto a las dos ex figuras del Barcelona, tendrán el difícil desafío de salvar al equipo del pésimo momento que atraviesa. El elenco de Miami es el actual colista de la Conferencia Este de la MLS.