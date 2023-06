Vicente Reyes valora su llegada al Norwich City y se proyecta en La Roja: “Quiero ser el futuro de Chile”

El portero chileno Vicente Reyes, quien jugó por La Roja en el Sudamericano Sub 20, conversó este miércoles junto a Los Tenores de ADN luego de convertirse en nuevo fichaje del Norwich City de Marcelino Núñez tras su paso por el Atlanta United de la MLS.

Consultado sobre su gran objetivo en el elenco inglés, el arquero nacido en Estados Unidos comentó: “Quiero llegar a la Premier League con ellos. Estoy en el día a día entrenando fuerte, enfocándome en lo mío y si me toca jugar algún día siempre estaré listo. Acá estoy aprendiendo mucho más”.

“Será difícil, pero creo que jugando acá puedo hacerlo bien. Cuando llegué me dijeron que no hay un plan inmediato, pero estaré con el plantel en la pretemporada. Estaré con ellos y creo que depende de mí nomás”, complementó el guardameta de 19 años.

Además, valoró su encuentro con Marcelino Núñez en el inicio de la pretemporada en Inglaterra. “Marcelino ya es un gran amigo. Llegó hoy día de sus vacaciones, porque estaba en la selección. Me estaba esperando en el camarín y cuando llegué me preguntó ‘hablai chileno o no’ y después empezamos a hablar. Quizás pensó que no hablaba español, pero entiendo todo”, explicó.

Vicente Reyes y su proyección en La Roja

Por otra parte, el seleccionado nacional se refirió a su decisión de jugar en Chile: “A los 13 años me buscaron por redes sociales y me contactaron. Después de unos meses el profe (Cristián) Leiva me convocó para la Copa UC y vine en diciembre del 2018. Fue una decisión muy fácil. Siempre quise jugar por La Roja, por mi familia, y me siento muy cómodo ahí. Quiero ser el futuro de Chile”.

En esa línea, nombró a Claudio Bravo como uno de sus referentes en la portería. “Me gusta cortar los centros. Siempre viendo los videos de Bravo, él cortaba cada centro en los partidos de la selección y es una cosa mental. Hay pocos arqueros que tienen la técnica y la rapidez para hacerlo, algunas veces no puede salir bien, pero así se aprende”, indicó.

Además, aseguró no tener problemas con el idioma. “Puedo entender todo. Algunas veces me puede costar un poco hablar con chilenos por la rapidez de algunas palabras, pero en mi casa aprendí todo, hablando con mi padre y leyendo”, aseguró.

Finalmente, el nuevo portero del Norwich City abordó su futuro y la posibilidad de jugar en el fútbol chileno. “Quiero quedarme en Europa lo más que pueda. Después quizás algún día jugar por Unión Española o Deportes Concepción por mi mamá, pero nunca lo he pensado”, cerró.