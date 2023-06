Vicente Reyes concreta su arribo al fútbol inglés: Norwich City oficializa la incorporación del arquero chileno

Este lunes, Norwich City hizo oficial la incorporación de Vicente Reyes, portero chileno nacido en Estados Unidos, quien fue titular en el arco de La Roja durante el Sudamericano Sub 20 disputado en enero pasado.

El cuadro de la segunda división de Inglaterra indicó que el arquero de 19 años firmó un contrato a largo plazo y de momento formará parte del equipo de desarrollo en la academia del club, junto con otros jóvenes talentos que aspiran a llegar al plantel oficial en donde ya está el volante nacional Marcelino Núñez.

El guardameta viene de defender al Atlanta United B en la segunda categoría del fútbol estadounidense y en abril de este año tuvo su primera convocatoria con el primer equipo que compite en la MLS de la primera división.

Vicente Reyes conversó con los canales oficiales de su nuevo club y entregó sus sensaciones por unirse al Norwich City. “Se siente increíble, es un sueño hecho realidad venir a Inglaterra. Hablé con el entrenador de porteros (Ed Wootten) y le dije que quería tomarlo día a día y no adelantarme. No puedo esperar para comenzar aquí”, señaló el golero de La Roja Sub 20.