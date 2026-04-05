Garin ya tiene rival y horario para debutar en Masters de Montecarlo: el ganador irá contra Zverev

Cristian Garin (100°) ya tiene rival para debutar en el cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo, torneo al que clasificó esta mañana tras superar la ronda final de la qualy.

El tenista nacional enfrentará al italiano Matteo Arnaldi (107°), quien cayó en la última fase de la qualy, pero igualmente avanzó al cuadro principal como lucky loser (perdedor afortunado).

Garin y Arnaldi se medirán este lunes 6 de abril por la primera ronda del torneo que se disputa en Mónaco. El encuentro iniciará no antes de las 9 de la mañana de Chile.

Quien resulte ganador de este duelo entre el chileno y el italiano, chocará en segunda ronda contra el alemán Alexander Zverev, actual número tres del mundo.