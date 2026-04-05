Estuvo menos de tres meses: delantero nacional dice adiós al fútbol brasileño y vuelve a Chile
El futbolista chileno tendrá que esperar hasta mitad de año para fichar por un nuevo equipo.
El delantero chileno, Pedro “Chispa” Campos, regresó a nuestro país tras defender la camiseta del Castanhal Esporte Clube de Brasil, elenco donde duró menos de tres meses.
El ex Everton y Antofagasta arribó al cuadro brasileño en febrero de este año, firmando un contrato de corta duración. Solo alcanzó a sumar minutos en el Campeonato Paranaense, donde su equipo llegó hasta semifinales.
Según detalló AS, el contrato de Campos se mantenía vigente mientras su club continuara participando en torneos oficiales, situación que concluyó tras su eliminación en la Copa de Brasil.
Tras desvincularse del Castanhal, el atacante de 25 años descartó la posibilidad de incorporarse a otro club brasileño y decidió regresar a Chile debido a una situación de índole familiar.
Ahora, “Chispa Campos” deberá esperar hasta mitad de año para que se abra nuevamente la ventana de transferencias y así fichar por un nuevo equipo.
