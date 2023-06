Thomas Galdames descarta llegar a un equipo grande de Chile: “Volver al fútbol chileno sería un retroceso”

El zaguero Thomas Galdames, hoy en Godoy Cruz de Argentina, abordó su presente al otro lado de la cordillera y aseguró que no tiene planes de regresar al fútbol chileno, lo que por ahora considera como un “retroceso” para su carrera.

El defensor nacional afirmó que, si es que lo llamaran de Colo Colo, Universidad Católica o la U, él preferiría quedarse en tierras trasandinas. “Ya lo he conversado con mi representante y mi familia. Me tocó estar 8 partidos fuera sin ser titular en Godoy Cruz y mi única mentalidad era remarla para volver al equipo. No me pienso ir, me gustaría hacerme un nombre acá en el club y seguir aprendiendo”, señaló en diálogo con DSports.

En esa línea, remarcó que “no puedo estar seis meses acá y volver (a Chile), no quiero eso. Yo firmé dos años acá y quiero pelearla. Después, el próximo escalón que sea hacia arriba. Siento que volver al fútbol chileno sería un retroceso, por más que sea en un equipo grande. El salir del país me hizo ver las cosas de otra manera y darme cuenta de lo lejos que está el fútbol chileno del argentino”.

“Tuve acercamientos con los tres grandes de Chile”

El formado en Unión Española también reveló que tuvo una chance de llegar al “Cacique”. “Tuve acercamientos con los tres grandes de Chile. El que estuvo más cerca fue Colo Colo, pero mi cláusula era muy alta en ese entonces, me quedaban muchos años de contrato y no se pudo concretar”, reconoció.

Respecto a su experiencia en el fútbol argentino, Thomas Galdames indicó que “he aprendido mucho, me ha impresionado cómo entrenan. Aquí las primeras prácticas terminaba vomitando por la intensidad. Tras el correr de los días me fui acomodando y adaptando. Ahora ya estoy mejor”.

Por último, el jugador de 24 años mostró deseos por llegar a la selección chilena. “Pelearía el puesto en La Roja en donde sea. Todas las posiciones que sean por izquierda me acomodan, en el lugar en el que puedan necesitar voy a trabajar para estar y ser un aporte”, completó.