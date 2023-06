Javier Castrilli arremete tras nuevo escándalo en el arbitraje nacional: “Esa mafia sigue enquistada en el poder”

Javier Castrilli, ex jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, tomó la palabra para referirse al nuevo escándalo que sacude al referato nacional, luego de que las juezas Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza fueron denunciadas ante el Tribunal de Disciplina.

Las árbitras asistentes denunciaron a Julio Bascuñán por favorecer a la también referí Leslie Vásquez, con quien mantendría una relación sentimental, por lo cual podrían arriesgar serias sanciones desde la Comisión de Árbitros presidida por Roberto Tobar.

Ante esta situación, el ex juez FIFA utilizó una particular analogía para referirse al momento que vive el arbitraje chileno. “El paciente de cáncer contrató un cirujano especialista en oncología, pero en lugar de aceptar operarse, le hizo caso a un curandero… Despidiendo al cirujano… Imposible imaginar que el paciente goce de buena salud… La enfermedad continúa. Si no se opera, seguirá de mal en peor”, comenzó señalando en El Mercurio.

“Según dicen los propios árbitros, existe una persecución ideológica contra aquellos que eran relegados y que nunca estuvieron de acuerdo con la asonada golpista. Ahora son perseguidos por la misma runfla que nosotros echamos y que fueran reincorporados… Esa mafia sigue enquistada en el poder. Y se saben impunes”, agregó.

En la misma línea, Javier Castrilli indicó que “toman venganza contra aquellos que vieron en nuestra gestión la posibilidad de recuperar la igualdad de oportunidades y la prevalencia del mérito técnico por sobre el club de amigos del caballero de la noche”.

Por último, criticó la gestión de Roberto Tobar señalando que “está más solo que Putin en las calles de Kiev… Tiene la manzana rodeada… En cualquier momento le inventan algo a él”.