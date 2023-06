Polémica en el referato nacional: denuncian a dos juezas por “presunto daño grave” en imagen al arbitraje

Un complejo proceso se vive por estos días en torno a los árbitros del fútbol chileno luego de una investigación que el Tribunal de Disciplina de la ANFP desarrolla en contra de dos árbitras de nuestro país: Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza.

Según información a la que tuvo acceso ADN Deportes, todo partió por una denuncia desarrollada por ellas en contra de Julio Bascuñán y Leslie Vásquez, acusando una “relación impropia” respecto a la designación de partidos cuando Bascuñán era miembro de la Comisión de Árbitros el año pasado.

Apuntando a faltas contra el Código de Ética de la ANFP y evidenciando conflictos de interés, pues aunque Julio Bascuñán y Leslie Vásquez habrían fomentado una relación sentimental entre sí buscando coincidir en partidos fuera de Santiago, especificando en torno a esto el que fueron parte de las mismas delegaciones en cuatro partidos de Primera División y uno de Copa Chile en 2022, más otros dos de Copa Sudamericana este año. Sin embargo, todo ello fue desestimado por las autoridades.

Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza, enfrentadas con el Tribunal de Disciplina

Producto de todos estos antecedentes, el actual presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, fue quien planteó que estos cuestionamientos, desarrollados de forma anónima, debían remitirse a instancias legales.

Sin embargo, ese anonimato no se respetó y ahora ambas árbitras están denunciadas formalmente acusando “presunto daño grave” en imagen al arbitraje derivado de su denuncia.

“Se citó a mí representada en calidad de investigada ante el Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP en el marco de una investigación y posterior acusación. El tribunal ordenó la confidencialidad del proceso, por lo tanto no puedo hacer referencia a los aspectos de fondo de lo investigado“, ratificó a ADN Deportes su abogado, Diego Sobarzo, quien es del mismo estudio que representó a Javier Castrilli y Osvaldo Talamilla en el juicio en que le ganaron a la ANFP.

Esta semana declararon tanto Julio Bascuñán como Leslie Vásquez, al igual que Roberto Tobar. La próxima semana entregarán sus descargos Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza, en un proceso que podría significarles severas sanciones.

“Creo que no es bueno sacar conclusiones apresuradas sobre la información parcial que podría estar rondando. Confiamos en que podrán examinar debidamente los antecedentes que se incorporen en el proceso para después tomar la decisión que en derecho corresponde. Aquí lo que se busca es ejercer una correcta defensa de ellas. Aún falta que se aporte en antecedente la causa y yo no me adelantaría a hecho sin que se haya agotado esta vía”, concluyó Diego Sobarzo, a la espera de la continuidad legal del proceso.