"Si en la vida fuera todo fácil...": la profunda reflexión de Alexis Sánchez tras su primer año en el Marsella

Alexis Sánchez sigue siendo protagonista del Olympique de Marsella fuera de la cancha. Este miércoles, el delantero chileno apareció como una de las voces principales en el nuevo capítulo de la serie exclusiva que emite el club francés en sus canales oficiales.

El cuadro “Olímpico” publicó un adelanto del episodio en sus redes sociales y en el video aparece el “Niño Maravilla” haciendo una profunda reflexión de lo que fue la última temporada.

“En este final de temporada había partidos que teníamos que ganar, que comerlos, pero bueno, eso que sirva de experiencia a mí y a todo el equipo. La experiencia son las que te dejan”, señaló el goleador de La Roja.

Además, el tocopillano mostró su carácter frente a las dificultades. “A mí me gusta la presión. Me gusta cuando las cosas van difíciles para estar ahí y sacar personalidad. Si en la vida fuera todo fácil, no sería una vida linda de vivir”, indicó.

En esa misma línea, el artillero nacional concluyó agregando que “hay momentos difíciles y momentos fáciles, es parte de la vida y eso es lo lindo”.

Palabras de Alexis Sánchez en el Marsella