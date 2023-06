Alexis Sánchez recibe millonaria propuesta para llegar a Arabia Saudita

Alexis Sánchez vive días claves en cuanto a su futuro deportivo luego de haber puesto fin a una exitosa temporada debut en Francia, donde fue el goleador del Olympique Marsella.

El “Niño Maravilla” está en plenas negociaciones para extender o no su contrato en el club galo, pero ya desde Arabia Saudita han oficializado su interés en contar con el delantero nacional.

Según información de Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, el Al Fateh formalizó una propuesta para contar con Alexis Sánchez hasta mediados de 2024, con la opción de extender aquel vínculo por una temporada más.

Todo con el añadido de una oferta que le plantea al delantero de 35 años un sueldo de 10 millones de euros anuales (por defender al elenco de Arabia Saudita.

Understand Saudi side Al Fateh has now submitted an official proposal to Alexis Sánchez. 🇸🇦🇨🇱 #transfers

€10m salary per season offered to OM forward. Contract valid until 2024 plus option for further season. pic.twitter.com/dzJ3Wnb18i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023