Estados Unidos y México disputan el clásico norteamericano por la Liga de Naciones de Concacaf

Mientras la mayoría de las selecciones de fútbol del mundo aprovecharán estos días para disputar amistosos FIFA, en Centro y Norteamérica la Concacaf Nations League 2022-23 continuará con las esperadas semifinales.

Los dos duelos se disputarán este jueves en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde el local disputará el clásico de selecciones de esa parte del mundo ante México.

Los “Yankees” se verán las caras ante el “Tri” en el duelo más importante de Norteamérica, repitiendo la final de la temporada 2019-20, pero esta vez en las semifinales.

La irregular campaña de los mexicanos los hizo clasificar como el cuarto mejor puntero de la fase grupal tras superar en su zona a Jamaica y Surinam.

Por su parte, Estados Unidos fue el mejor puntero tras avanzar en el Grupo D ante El Salvador y Granada.

El ganador de dicho partido se tendrá que medir ante Panamá o Canadá, quienes se enfrentan en el mismo estadio, pero desde las 19:00 horas de nuestro país, mientras que el clásico se jugará a las 22:00.

Ambos encuentros los podrás seguir junto al equipo de ADN, mientras que en TV los podrás ver en vivo en Star+ y ESPN 2.

Jueves 15 de junio

