Lionel Messi se despide de las Copas del Mundo: “Qatar fue mi último Mundial, no creo que llegue al próximo”

Lionel Messi despejó las dudas sobre su presencia en el Mundial 2026 y aclaró que no lo jugará. El nuevo delantero del Inter Miami anunció su decisión desde China, país en donde se encuentra junto a la selección argentina para preparar los próximos amistosos.

“Lo he dicho algunas veces, Qatar fue mi último Mundial. Ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no creo que llegue al próximo Mundial”, reconoció “Leo” en diálogo con el medio chino Titan Sports.

“Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí. Creo que jugué mi último Mundial”, añadió el astro trasandino.

También se refirió a la lucha por el Balón de Oro y se mostró desinteresado por volver a ganarlo. “En esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Este es el mayor premio para mí“, indicó.

A pesar de que no se proyecta para el Mundial 2026, Lionel Messi continúa en la selección argentina de cara al inicio de las Clasificatorias y afrontará los próximos amistosos contra Australia e Indonesia, a disputarse el 15 y 19 de junio.