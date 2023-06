¡Es oficial! Lionel Messi confirma su fichaje en Inter Miami y explica por qué no regresó a Barcelona

El astro argentino, Lionel Messi, confirmó este miércoles su fichaje por el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos tras su paso por el PSG y explicó los motivos de su fallido regreso a Barcelona.

La “Pulga” concedió una entrevista exclusiva a los medios Mundo Deportivo y Sport, donde anunció su arribo al fútbol de Estados Unidos. “Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino”, afirmó.

Consultado sobre la opción de regresar a España, explicó: “Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera”.

“Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que La Liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse”, agregó.

“Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso”, continuó.

Lionel Messi y su llegada a Inter Miami

Por otra parte, el astro argentino se refirió las razones de su arribo a la MLS. “Después de haber conseguido todo gracias a Dios y de haber conseguido por último el Mundial, lo que tanto deseaba, quería buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad”, aseguró.

“Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del fútbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera”, complementó.

“Por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre, pero con más tranquilidad”, sentenció.