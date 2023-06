Liverpool anuncia el fichaje de Alexis Mac Allister: la millonaria cifra que pagaron los “Reds” por el argentino

Liverpool confirmó este jueves el fichaje del argentino Alexis Mac Allister. El campeón del mundo puso fin a su vínculo con el Brighton & Hove Albion y estampó su firma con los “Reds” hasta junio de 2028.

Aunque el elenco de Anfield no reveló los detalles de la operación, Daily Mail informó habría desembolsado 40 millones de euros, más variables que podrían encarecer el pase hasta los 60 millones de la moneda europea por el volante de 24 años.

Mac Allister fue una de las grandes figuras de la histórica temporada del Brighton, que terminó en el sexto lugar de la Premier League y clasificado a la Europa League, además de ser uno de los artífices de la selección argentina que se consagró campeón en el Mundial de Qatar 2022.

“Es increíble. Es un sueño hecho realidad. Es increíble estar aquí y no puedo esperar para empezar”, declaró el mediocampista trasandino, que lucirá la camiseta número 10 en la próxima temporada.

Por su parte, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, se deshizo en elogios a Mac Allister. “Estamos agregando a nuestro equipo a un chico muy talentoso, inteligente y hábil técnicamente. Es una gran noticia, realmente lo es. Es alguien que puede jugar en varias posiciones en el mediocampo y es un todoterreno”, comentó.

We have reached an agreement for the transfer of @alemacallister from Brighton & Hove Albion on a long-term deal for an undisclosed fee ✍️

— Liverpool FC (@LFC) June 8, 2023