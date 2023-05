El Liverpool sentenció sus posibilidades de clasificar a la próxima edición de la Champions League. La goleada del Manchester United por 4-1 sobre el Chelsea liquidó las opciones del equipo dirigido por Jürgen Klopp y no podrán decir presentes en el máximo certamen europeo.

Los “Reds” se tendrán que conformar con jugar la Europa League, algo que generó la desazón total del plantel. Mohamed Salah, uno de los referentes del equipo, compartió un duro mensaje en redes sociales y aprovechó de pedirle disculpas a los fanáticos.

“Estoy totalmente devastado. No hay absolutamente ninguna excusa para esto. Teníamos todo lo necesario para llegar a la Champions League del año que viene y hemos fracasado”, comenzó el breve comunicado del atacante egipcio.

“Somos el Liverpool y clasificarnos para la competición es lo mínimo. Lo siento, pero es demasiado pronto para una publicación edificante u optimista. Los decepcionamos a ustedes y a nosotros mismos”, agregó Mohamed Salah.

Actualmente, Liverpool se ubica en la quinta posición de la Premier League con 66 puntos a falta de una fecha por jugarse una fecha, a cuatro unidades del Newcastle, elenco que se quedó con el último boleto a la Champions League, donde también estará presente el Manchester City, Arsenal, y Manchester United.

