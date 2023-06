Pablo Mouche: “A Quinteros le ha costado armar el funcionamiento de Colo Colo, pero Boca no está muy lejos de eso”

En la previa al encuentro entre Boca Juniors y Colo Colo por la fase de grupos de la Copa Libertadores, nuestros enviados especiales en Buenos Aires, Cristián Ávila Soto y Héctor “Tito” Garrido, conversaron con un futbolista que vistió las dos camisetas: el extremo argentino Pablo Mouche, quien anticipó el encuentro del martes con Los Tenores.

“Será un típico partido de Copa Libertadores, creo que es una competición distinta a lo que estamos acostumbrados. Creo que será importante para los dos equipos. Boca tiene la obligación obviamente de ganar porque porque juega en casa, con su gente y y viene de de una última derrota ahí en en Colombia. Colo Colo también tiene la obligación de conseguir un resultado positivo para seguir con chances de la clasificación. Seguramente nos vamos a encontrar con un partido lindo, de Copa Libertadores, parejo, luchado, vamos a ver qué pasa”, apuntó, junto con remarcar a quién apoyará mañana en La Bombonera.

Leer también Leo Gil apunta a aprovechar el “mal momento” de Boca Juniors: “Es una linda chance para que entremos con mucha confianza” Olympique de Marsella se la juega por Alexis Sánchez y le ofrece un mejor contrato: “Estamos en conversaciones con su agente”

“Mi corazón va a tirar un poquito más por Boca, pero le tengo un gran cariño a la institución y su gente. La verdad que me han brindado muchísimo afecto durante mi estadía en en el club y actualmente en las redes sociales. Me llena de orgullo tener ese cariño. Siempre le estoy deseando lo mejor a Colo Colo en este caso, aunque en este caso obviamente hinchando por Boca“, explicó Pablo Mouche, que evaluó a ambos equipos como fuerzas parejas de cara al choque por Copa Libertadores.

“Sí, se le nota una una diferencia al equipo que salió campeón en el Torneo Nacional el 2022. Se le han ido jugadores importantes, que habían alcanzado un gran nivel y un goleador como Lucero que siempre es muy importante. Obviamente hay una diferencia. Al profe Quinteros le ha costado un poco armar el funcionamiento del equipo, pero no te creas que Boca está muy lejos de eso también. Hace poco ha cambiado el entrenador, también ha tenido muchísimas bajas en el plantel y no ha tenido esa regularidad en el tema de funcionamiento. Por eso mismo que te digo que puede ser un partido parejo en ese sentido y que no haya muchas diferencias. Espero que Colo Colo pueda ir encontrando el nivel y subiendo el nivel en los jugadores importantes que tiene”, comentó quien defendió a los albos entre 2019 y 2021.

Pablo Mouche y su análisis del fútbol chileno

En la charla con Los Tenores, el extremo valoró su presente dentro y fuera de la cancha. “Tengo contrato con Atlanta hasta hasta fin de año y cuando cuando terminemos ese ciclo voy a analizar mucho más profundo a ver qué es lo que va a ser de mi vida futbolística. Hoy en día trato de de vivir el presente de vivir el día a día”, aseguró quien también hoy es comentarista de TyC Sports.

Además, en el contexto de recordar los 32 años del título que ganó Colo Colo en la Copa Libertadores 1991, Pablo Mouche hizo una proyección pesimista respecto a las chances de que el balompié nacional pueda repetir un triunfo así.

“Creo que tanto Colo Colo como los clubes chilenos están un poco lejos de eso a nivel futbolístico. Creo que tienen que darle una vuelta de rosca para poder competir a nivel internacional. Tienen todas las herramientas y la estructura para poder hacerlo. Al fútbol chileno o al jugador chileno le faltaría un cambio de chip en la mentalidad. No te hablo de personalidad ni de nada, pero creo que de de convencerse de que que si ellos quieren pueden tener grandes momentos a nivel internacional”, concluyó.