“Enfermo y todo, estoy”: Lizardo Garrido dispuesto a participar de la “comisión de ídolos” de Colo Colo

Lizardo Garrido, histórico de Colo Colo, se mostró dispuesto a participar de la “comisión de ídolos” que planteó Aníbal Mosa y que buscará asesorar a la gerencia deportiva de los albos, que actualmente lidera Daniel Morón.

“La verdad es que yo siempre he estado dispuesto a colaborar en Colo Colo. Si me llaman no voy a tener ningún problema. Si se trata de aportar, yo bienvenido y feliz”, sostuvo el “Chano” en diálogo con TNT Sports.

En esa línea, el campeón de la Copa Libertadores 1991 insistió: “Si es para ayudar a Colo Colo, yo feliz, aunque Daniel Morón lo ha hecho muy bien. Si es por ayudar a Daniel, feliz. Enfermo y todo, estoy“.

El ídolo colocolino, pese a su lucha contra el cáncer, mostró su voluntad para poder aportar en el proyecto. “Me veo bien, pero tomo quimioterapia todos los días y tengo que tener rigurosidad con esta enfermedad que es tan cruel. Me hace muy bien venir acá. En la tarde vengo, revivo y disfruto de estar en el Monumental”, aseguró.

Cabe destacar que además de Lizardo Garrido, Anibal Mosa también propuso que esta “comisión de ídolos” esté integrada por Carlos Caszely, Marcelo Barticciotto y Esteban Paredes.