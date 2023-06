Aníbal Mosa oficializa propuesta de cuatro nombres al Directorio de Blanco y Negro para la “comisión de ídolos”

Tras la reunión de directorio de este miércoles, el director de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, profundizó en su propuesta ya más formal respecto a la “comisión de ídolos” que puedan ayudar a la gerencia deportiva de Colo Colo.

“Yo hice una presentación al directorio. Encuentro que tuvo bastante buena recepción y quedamos de conversarla en la próxima semana. Creo que va a ser algo importante que podamos tener esa comisión para poder darle apoyo a Daniel Morón, que es lo que básicamente lo que nos interesa a nosotros”, comentó, junto con explicitar los nombres que maneja para esta nueva instancia.

“Son básicamente referentes colocolinos, donde se abordan los últimos 50 años de la historia de Colo Colo, desde Carlos Caszely hasta Esteban Paredes, pasando por por Marcelo Barticciotto y también por Chano Garrido, que también son las propuestas que yo le hice al directorio”, planteó Aníbal Mosa, que hoy es parte de la Comisión Fútbol de Blanco y Negro junto a Alejandro Zúñiga y Ángel Maulén.

Al margen de aquella instancia, planteó que no habrá un desembolso mayor para la “comisión de ídolos”. “Ellos están disponibles para para que si este directorio los invita a tomar un café y conversar tienen disponibilidad. Tiene una remuneración baja, es básicamente un viático, pero no son altos sueldos, son gente que que está dispuesta a trabajar por Colo Colo y no para lucrar“, aseguró el expresidente de Colo Colo a la salida del Estadio Monumental, expectante de que su idea prospere.