Lizardo Garrido relata su dura lucha contra el cáncer: “Pensé que me moría; pido a Dios que me dé algunos años más”

El legendario jugador de Colo Colo, Lizardo Garrido, sigue luchando contra una leucemia linfoblástica aguda después de que en 2022 pasó más de 70 días hospitalizado hasta que logró volver a casa.

En diálogo con El Mercurio, el “Chano” repasó sus complejos últimos meses y con un duro relato reveló lo que sintió cuando le detectaron el cáncer. “Fíjate que ya el primer día de hospitalizado me cayó la teja. Mientras me llevaban a la UCI, escuché a la pasada: ‘Pucha que lata, tiene cáncer a la sangre’. Y ahí se me vino todo abajo: ‘O sea me voy a morir’, pensé. Estaba solo ahí, lloré mucho, no le había avisado a nadie de la familia”, señaló.

Después de estar un largo tiempo internado el año pasado, el milagro llegó y fue dado de alta, gracias un trasplante de médula ósea donada por su hija, María José. “Ella me dio vida, me dio plaquetas y esas células de la Marita eran tan potentes que fueron venciendo a las células cancerígenas”, señaló al respecto el exfutbolista.

Pero la batalla no termina para el ídolo albo, quien contó que hoy toma 12 pastillas diarias y algunos medicamentos le cuestan $2,8 millones al mes. “Me siento un sobreviviente, absolutamente. Estuve muy grave una semana, casi en coma. Pensé que me moría. Ahora estoy mejor, relativamente, porque estoy al 20 o 30% de cómo era antes, pero es un proceso y pido a Dios que me dé algunos años más”, agregó Lizardo Garrido.

Garrido: “Si me voy puedo decir que me iré tranquilo”

Además, el mundialista con Chile en España 1982 se puso en todos los escenarios posibles a futuro y afirmó que “si me voy… y esto no lo he dicho nunca, si me voy puedo decir que me iré tranquilo. Me da pena, pero me iré tranquilo porque di todo y estoy dando todo”.

Por último, el “Chano” mostró su coraje y dejó claro que no se rendirá en esta lucha contra el cáncer. “Toda mi vida he luchado. Toda mi vida ha sido de mucho esfuerzo y sacrificio. Nada ha sido fácil. Todo me costó. Soy de batallas potentes, de batallas fuertes, a veces uno no se da cuenta, pero soy aguerrido y seguiré dando pelea. Y todos los que me rodean, la familia y la gente colocolina, me tienen de pie”, concluyó.