Un partido para el olvido vivió este martes por la noche Maximiliano Falcón en Venezuela. El defensor uruguayo fue amonestado, se perderá el duelo ante Boca y provocó la expulsión de Fernando de Paul, situación que no fue perdonada por Jorge Valdivia.

El “Mago”, comentarista de ADN Deportes, explotó contra el defensor uruguayo, “esto no fue exceso de confianza, he justificado su titularidad, pero su error ahora no es exceso de confianza como ante Boca Juniors”, partió diciendo tras la jugada.

Falcón, casi al filo del encuentro y cuando el “popular” rescataba un empate en Maturín, intentó salir jugando, pero su error terminó en la expulsión del portero de Colo Colo.

“Esto es una falta de respeto para lo que se está jugando Colo Colo. Esto no es exceso de confianza, lo es hacia Quinteros, hacia los jugadores, hacia Fernando de Paul que arriesgó el pellejo y se fue fuera tras un error infantil”, dijo.

Le insistió en que “tienes que tirar la pelota al carajo, te están presionando dos jugadores, la tienes que sacar, reventar, no puedes hacer algo que no es tú caracteriza, no eres Gonzalo Jara, no eres Elías Figueroa, no puedes porque tú características y condiciones no son de un jugador habilidoso, de un jugador con técnica, eres uruguayo”, cerró Jorge Valdivia.