“Ya no es futbolista, solo Sampaoli no lo ve”: En Brasil destrozan a Arturo Vidal pese a triunfo del Flamengo

Arturo Vidal no lo pasa bien en Flamengo. Tras sumar minutos en el triunfo del “Mengao” por 1-0 frente a Corinthians, donde ingresó a los 63′ en reemplazo de Erick Pulgar, el “King” recibió duras críticas por parte de la prensa brasileña.

El último en sumarse fue Renato Mauricio Prado, columnista del programa “El Fim de Papo” de UOL Esporte, quien fue categórico al señalar que el volante chileno no debería seguir jugando en el elenco de Río de Janeiro.

“Vidal ya no es futbolista. Solo Sampaoli no lo ve. Solo coge el balón y se lo pasa al que está al lado o detrás. Es absolutamente inútil. Cuando entra Vidal, Flamengo empieza a jugar con uno menos”, comenzó señalando en el espacio.

“Ojalá alguien me mostrara una jugada de Vidal en todos los últimos partidos que ha jugado y que digas ‘ah, Vidal lo hizo bien’. No hizo ninguna, no lo intenta. Increíble haber puesto a Vidal”, agregó sobre la decisión de Sampaoli.

En esa línea, cargó contra el DT de Flamengo por cederle minutos a Arturo Vidal. “El público se expresó con el coro de ‘burro’ y Sampaoli se salvó con un gol de Léo Pereira, porque si el partido terminaba 0-0 o con victoria de Corinthians, la afición del Flamengo pintaba todo el Gávea con ‘Fuera Sampaoli’, porque hizo todo para perder”, sentenció.