Xavi golpea la mesa tras gritos racistas contra Vinicius en España: “Si hay insultos, se para el partido y no jugamos”

Xavi Hernández, DT de Barcelona, golpeó la mesa este lunes al abordar el último episodio racista que sufrió el delantero del Real Madrid, Vinicius Junior, situación que tiene en el ojo del huracán al fútbol español por los constantes ataques discriminatorios en contra del brasileño.

En rueda de prensa, el técnico del cuadro azulgrana indicó que “no tenemos por qué aguantar este tipo de situaciones, es muy desagradable. En el básquetbol pasa menos y en el tenis no pasa, porque está todo el mundo en silencio cuando va a sacar el tenista. Hay que educar a la gente, decir basta ya. Hay que parar el partido y nos vamos todos para la casa”.

“El fútbol es el único deporte en donde se acepta el insulto. Estoy en mi ámbito laboral y me llaman ‘hijo de tal…’, yo no veo a ningún panadero u obrero pasar por esto. ¿Por qué tengo que aguantar un insulto? Hay que imponerse. Si hay insultos, se para el partido y no jugamos”, recalcó el otrora volante español.

En redes sociales, Vinicius mencionó que en Brasil consideran a España como un país racista. Al respecto, Xavi comentó que “España no es racista, pero hay actos de racismo y eso hay que condenar. Dicen que el futbolista y el entrenador deben ser ejemplos, pero es difícil serlo si estamos en un entorno donde nos insultan y nos dicen de todo. Eso es lo que pasa a Vinicius. Hay que defenderlo”.

“Es un tema educacional, hay que educar a la gente de alguna manera de que no se debe ir al estadio a insultar. Yo voy a ver una obra de teatro y si no me gusta, me voy, pero no insulto”, agregó.

Por último, el entrenador de Barcelona dejó claro que defenderá a Vinicius, sin importar que sea jugador del archirrival. “Esto no es por el madridismo, da igual la camiseta, Vinicius es una persona antes que un jugador del Real Madrid. Hay que defender a cualquier persona por delante de los colores”, completó.