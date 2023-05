Llegó hasta las lágrimas: TV española revela detalles del episodio racista que sufrió Vinicius en estadio del Valencia

Numerosos episodios de racismo ha sufrido Vinicius Junior en el fútbol español, pero este domingo la figura del Real Madrid llegó hasta las lágrimas tras los insultos que recibió en el estadio del Valencia.

El canal de televisión Gol Play publicó un video con detalles de lo que vivió el atacante brasileño durante el partido, en donde una gran cantidad de hinchas locales le gritaron “mono” y “muérete”, entre otras ofensas.

Según se logra apreciar, “Vini” identificó a los responsables y los apuntó con el dedo, mientras que sus compañeros y jugadores rivales intentaron calmarlo pero la exasperación del delantero era cada vez mayor.

Después de charlar con el árbitro, el ariete de 22 años comenzó a llorar y un futbolista del Valencia intentó consolarlo. Luego, el DT de los “merengues”, Carlo Ancelotti, lo llamó para convencerlo de seguir en el partido y de fondo se escuchó al púbico local gritándole “tonto”.

Tras el duelo, Vinicius Junior se desahogó en sus redes sociales con potentes palabras. “El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas”, escribió el brasileño.

“Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa”, agregó el ex Flamengo.

El episodio racista que sufrió Vinicius ante Valencia