Independiente del Valle abre academias de fútbol en Chile

Si hay un club que ha remecido el desarrollo del fútbol en Sudamérica es Independiente del Valle, que se ha dado maña de disputar una final de Copa Libertadores, ganar dos Copas Sudamericanas y una Recopa Sudamericana, además de un título de liga en Ecuador. Todo en una sola década.

Con semejante proyección y con jugadores nacidos de su academia destacando en diversas ligas del planeta, ahora el club de Sangolquí ya tiene presencia en Chile. “Contamos con dos academias actualmente y este año terminaremos siendo 4 el área metropolitana de Santiago”, comentó al respecto Juan José Halty, preparador de arqueros chileno que participa en el elenco de la mitad del mundo.

“Queremos encontrar grandes talentos en Chile y reclutar a esos chicos para hacer una academia de elite, teniendo como objetivo principal participar en el campeonato de la ANFP con las categorías sub 8, 9 y 10. La visión a corto plazo es llevar jugadores a Independiente del Valle, con una modalidad Summer Camp en Ecuador cada año y que se compartan experiencias, además jugando campeonatos internacionales”, complementó el nacional, apuntando a sacar desde Chile jugadores como Kendry Páez, figura de la selección ecuatoriana sub 17 que ya fue fichado por el Chelsea con 15 años.

“Nuestro valor agregado es que el club no solo se ocupa del futbolista, sino que forma al ser humana: cuenta con un colegio, pensión para chicos, y mucho más”, indica quien lidera las academias del club ecuatoriano en nuestro país. “La intención es emular este modelo de gestión de talentos jóvenes en Chile, con el plus que permite el grupo Independiente del Valle, que es que puede brindar oportunidades reales a los jugadores no solo en Ecuador, sino en Huila en Colombia o Numancia en España”, finalizó Juan José Halty.