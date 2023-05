Juan Tagle analiza el breve paso de Mauricio Isla en la UC: “Se le trató muy mal en muchas canchas”

En la previa al duelo entre la UC y Unión La Calera, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, profundizó en torno al final anticipado de contrato con el lateral Mauricio Isla, buscando encontrar motivos para su irregular rendimiento.

“Yo creo que hay muchos factores. Él partió jugando bien, se pudo entender con el Chapa (Fuenzalida) y su nivel bajó de alguna manera. Creo que también cometió algunos errores. Ya no tuvo todo el foco que habíamos esperado, pero él siempre cumplió”, explicó el mandamás del elenco precordillerano, crítico con cómo fue tratado el “Huaso” en su regreso al fútbol local.

“Hay también un cierto maltrato de de la hinchada en general, no sólo de Católica. Yo creo que eso también es lo frustró un poco. Creo que Chile no cuida mucho a sus ídolos. Es bicampeón de América y en general se le trató muy mal en muchas canchas a las que fue. Me llama la atención, como sociedad estamos con mucha violencia y yo creo que Mauricio Isla también lo resintió”, remarcó Juan Tagle, sin descartar la opción de buscarle un reemplazo en el mercado de fichajes.

“Es una posibilidad que estamos evaluando desde el momento en que se anuncia la salida de Mauricio, en la medida que haya una muy buena opción. Si está al alcance, la vamos a evaluar. Si no, vamos a seguir con el plantel que tenemos”, planteó el presidente de la UC.

Juan Tagle y los chats filtrados con Pablo Milad

Tal como hizo el viernes en diálogo con Los Tenores de la Tarde, el mandamás de Cruzados insistió en plantear sus reparos ante el hecho de que se hayan publicado aquellas críticas en contra de la gestión del Gobierno.

“El que filtró esos mensajes quiso producir un daño al fútbol y al directorio. No hay que ser cientista político para concluir eso. Hay que pensar 10 veces antes de escribir algo, pero esto no es novedad, no es el primer directorio al que le sucede. Hay uno más en ese grupo que tienen intención de que cuando vieron que el tema estaba avanzando bien, esperaron un momento muy preciso. El día anterior había habido una reunión y se había informado de varios avances en este tema“, apuntó, junto con insistir en las apreturas económicas con que la UC afronta el próximo mercado de fichajes.

“Armamos el papel para el año completo, en un año económicamente duro por no tener nuestro estadio y haber sido eliminados de la Sudamericana. Son temas que nos han golpeado. Tenemos que ser extraordinariamente cautos para mantener sanas la finanzas”, concluyó en Santa Laura.