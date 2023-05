Juan Tagle lamentó la filtración del chat de presidentes: “Es francamente mafioso lo que ocurrió”

Las repercusiones no se detienen. El pasado jueves se filtró una conversación de Pablo Milad, presidente del fútbol chileno, en un grupo de WhatsApp interno y en el que comparten los 16 dirigentes de Primera División, entre ellos, Juan Tagle, presidente de “Cruzados”.

En dicho grupo, el mandamás del fútbol chileno tildó al gobierno del Presidente Gabriel Boric de “populista y feminista”, esto por la propuesta que impediría a deudores de alimentos ingresar a los estadios.

“Si conseguimos el apoyo del Estado, eso será un pelo de la cola. Mi querido Juan (Tagle), este gobierno es populista y feminista. No se pierde el foco principal para nada”, dijo en dicha conversación tras las palabras del mandamás de la UC, quien no se mostró en desacuerdo con la medida de dejar fuera de los estadios a los deudores de pensión alimenticia.

Pasaron las horas y la respuesta de Juan Tagle llegó. En conversación con ADN Deportes, el mandamás de “Cruzados” partió asegurando que “lo primero hay que condenar el que tengamos una o más personas al interior del Consejo de Presidentes, que tienen como misión desestabilizar al fútbol. Yo supe hoy que lo tenía guardado hace un tiempo, y lo estaban esperando cuando utilizar”.

“Esto no significa en ningún caso una excusa o explicación de algunos conceptos que están en ese chat, que son inadecuados y que no corresponden. Enviar un chat, que es de los presidentes, guardarlo, sacarle pantallazo, mandarlo a la prensa con el afán de causarle un daño al fútbol cuando menos lo necesitamos, es grave”, agregó el mandamás de la UC.

Sobre la filtración en sí, Juan Tagle sostuvo que “creo que los que estamos involucrados tenemos que dar las explicaciones del caso. En lo que a mí respecta, siento la necesidad, como presidente de Universidad Católica, darle una versión de lo que es mi participación en todo en un tema que es muy sensible respecto a los deudores de pensión de alimentos”.

“Es francamente mafioso lo que ocurrió, y es lamentablemente porque era un chat acotado donde participan 16 o 17 personas. Todos se lamentan, y todos manifiestan su absoluto repudio, pero hay alguien ahí que se debe sentir muy mal porque logra causar este daño”, agregó.

Juan Tagle y la pensión de alimentos

Insistió en que “hay que tomar varias decisiones, quizá hay buscar otros integrantes, hay que dar explicaciones, yo en todo caso estoy muy tranquilo con lo que dije en ese chat, por eso no han filtrado expresiones mías. Hay otras frases que son desafortunadas”.

Respecto al posible responsable de la filtración, Tagle aseguró que “no tengo la evidencia, tengo sospechas, pero no tengo pruebas, así que no puedo decir nada. No he hablado con Pablo (Milad), pero cuando se producen situaciones graves como esta, donde hay imputaciones delicadas, las partes tienen que ser generosas y decir como reconstruimos esto, pero a veces hay que cambiar a los interlocutores”.

“Yo planteé que me llamaba la atención que se estuviera abordando un tema que nunca había sido abordado en el fútbol, que no sabíamos cuál eran sus características, pero que sobre todo perdía el foco de lo que estamos tratando, que es la violencia en los estadios”, complementó el mandamás de los cruzados.

En lo mismo, aseguró que “estoy absolutamente abierto a discutir medidas, en otro ámbito, de cómo enfrentar a los deudores de pensiones alimenticias. Ayer la ministra lo decía que una medida como esa dependía de una ley”.

Cerró asegurando que “es muy difícil trabajar en un ambiente de poca confianza, es frustrante, teníamos buenos avances y espero que con el paso de los días y recibidas las explicaciones de las personas que correspondan, se pueda retomar”, finalizó Juan Tagle.