“Me mejoró ciento por ciento”: Pablo Solari revela la razón que lo llevó a recuperar su nivel en River Plate

Pablo Solari ha sido protagonista en los últimos duelo de River Plate. El “Pibe” se ha reecontrado de a poco con el nivel que lo hizo brillar en Colo Colo para dar el gran salto al “Millonario” y reveló una de las claves que lo llevaron a retomar su mejor rendimiento.

En diálogo con el Clarín, el exjugador del “Cacique” detalló que implementó un nuevo plan de alimentación junto al chef privado, Ricardo Ortíz, con el fin de ganarse un puesto en el plantel dirigido por Martín Demichelis.

“Tengo una alimentación especial que me mejoró ciento por ciento. Uno a veces peca de no saber y no hacía una rutina de la alimentación. Pero es muy importante. Tanto como el entrenamiento. Así que hice una rutina con la comida y me mejoró muchísimo”, reconoció Solari.

Por su parte, Ortíz acostumbra a compartir imágenes junto a jugadores. “Acá la idea es equilibrar las cosas para que el futbolista trabaje bien con su cuerpo y sufra la menor cantidad de daño posible. Mi intención es darles un buen combustible al cuerpo para que reaccione bien y potenciar su talento”, aseguró el chef.

La dieta de Pablo Solari se complementa con el estricto régimen que dispuso Demichelis desde su llegada a River Plate, donde todos los futbolistas recibén el mismo menú, pero varían las porciones acorde al desgaste que realizó.

Cabe recordar que el “Millonario” marcha en el primer lugar de la Liga Profesional Argentina con 37 unidades, a cinco de distancia de su máximo perseguidor, San Lorenzo.