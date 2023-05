“Fue penal, lo vieron hasta ellos”: Pablo Solari revive la polémica jugada del triunfo de River ante Boca

Pablo Solari, delantero de River Plate, se refirió al polémico penal que protagonizó el pasado domingo en el Superclásico de Argentina ante Boca Juniors y que le dio el triunfo al “Millonario” sobre el final del encuentro.

El exatacante de Colo Colo cayó en el área rival tras una cuestionada infracción de Agustín Sández que fue cobrada por el árbitro Darío Herrera y que permitió el tanto de Miguel Borja (90+2′) para sentenciar el triunfo en el Monumental de Núñez.

“Para mí fue penal, queda evidenciado en las reacciones de los jugadores de Boca. Cuando pasa esa jugada, Sández se agarra la cabeza. Obviamente fue penal y lo vieron hasta ellos”, comentó el “Pibe” en diálogo con TyC Sports.

En la misma línea, aseguró que el defensor del “Xeneize” lo tocó en la pantorrilla. “Obvio fue contacto, él no me ve, yo vengo desde atrás, y no toca la pelota. No hay mucha vuelta que darle”, agregó.

Finalmente, Pablo Solari destacó el triunfo de River Plate. “Supimos demostrar que tenemos carácter, estoy muy contento por el plantel y el hincha que se lo merecía”, cerró.