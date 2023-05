Valentín Vidal y sus metas en Unión Española: “Quiero jugar cinco partidos buenos y después consolidarme en mi puesto”

Quien se ha convertido en una de las jóvenes promesas de Unión Española es el central Valentín Vidal, que con 19 años se ha ido afirmando como parte de la formación titular del elenco hispano.

“Lo vivo muy tranquilo, me preparo al 100% siempre. Siempre he tenido responsabilidades en el caso, no creo tener más en este club tan importante. La posición del central siempre es más complicada, trato de equivocarme mucho en los entrenamientos, pero intentándolo. De los errores se aprende”, aseguró el juvenil en su primera entrevista en vivo, con Los Tenores, instancia en que analizó el empate del fin de semana pasado con Colo Colo, donde al despejar el balón se estrelló con el poste izquierdo de su portería.

“No tuvimos tantas ocasiones, pero debimos ser más claros. Todavía me molesta un poco el golpe, pero los kinesiólogos de Unión me están ayudando. Fue en el muslo al final”, comentó Valentín Vidal, que por estos días es parte del microciclo de La Roja Sub 23.

“Me pilla en un buen momento, estoy haciendo las cosas bien y trabajando para seguir sus pasos. Me pilló de sorpresa, había jugado muy pocos partidos, no tenía continuidad y me sorprendió bastante”, recalcó el defensa de Unión Española, quien valoró el respaldo que le da su DT, Ronald Fuentes.

“Me ha hecho madurar rápido, me manda al choque con los más grandes y así crezco mucho más. Así analizo a los jugadores que tengo enfrente, mi papá me ayuda mucho también”, comentó quien reconoció en Thiago Silva su modelo a seguir y a Lucas Passerini como el delantero que más le ha complicado marcar en sus inicios en Primera División.

“La primera meta era jugar cinco partidos buenos y después consolidarme en mi puesto. Con los partidos, me gustaría irme al extranjero, como Brasil, Argentina, España, Inglaterra”, concluyó en el diálogo con Los Tenores.