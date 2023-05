Matías Zaldivia la gran novedad: Eduardo Berizzo entregó la nómina de un nuevo microciclo de la Sub 23

Un golpe a la mesa fue el que dio este martes Eduardo Berizzo. El adiestrador de la Selección Chilena entregó la nómina de 23 jugadores para un nuevo microciclo de La Roja Sub 23 que se prepara para los Juegos Panamericanos.

En ello, Matías Zaldivia, defensor de la Universidad de Chile, es la gran sorpresa del nuevo proceso de entrenamientos, el cual se realizará entre el lunes 22 y el jueves 25 de mayo.

El defensor no es el único jugador de la U nominado. Cristóbal Campos, Lucas Assadi, Renato Cordero y Jeison Fuentealba también fueron nominados por el “Toto”.

En Colo Colo, sorprendió también el llamado de Carlos Palacios. El “popular” jugará Copa Libertadores esa misma semana, pero tras ser expulsado ante Boca Juniors, está suspendido para el respectivo compromiso ante Monagas en Venezuela.

📍🇨🇱 Se viene un nuevo microciclo de #LaRojaSub23 y estos son los nominados para la semana de trabajo. Entre el lunes 22 y jueves 25 de mayo, la Selección entrenará en Juan Pinto Durán…#VamosLaRoja pic.twitter.com/T4uO96Yaos — Selección Chilena (@LaRoja) May 16, 2023

Alexander Aravena se suma a Zaldivia

El delantero de Universidad Católica, tomó la palabra este martes en conferencia de prensa, en la cual abordó su presente con los “Cruzados” y su aparición en la selección chilena.

El joven atacante habló de su función en la UC y explicó que “este año cumplo otro rol, más de volante. En ciertas posiciones que me tocó jugar en Ñublense me acomodé tanto de extremo por fuera, como centrodelantero. Cada una de las posiciones la he manejado día a día. Tengo que rendir al máximo en la que me toque estar”.

También respondió a las palabras de Eduardo Berizzo, quien lo calificó como “opción válida” para La Roja. “Me lo tomo con calma, es un proceso de día a día, de mucho trabajo y esfuerzo para lograrlo. Como dijo el profe Berizzo, soy un jugador que está para aportar. Lograr el debut en la selección fue algo muy lindo para mí y tengo que mantenerlo”, indicó.

En esa línea, recordó su debut con el combinado nacional y comentó que “es una linda experiencia que me tocó vivir, estuve con los mejores jugadores de Chile que están en la elite; Alexis, Arturo, Gary, Claudio… me sirvió mucho para llegar aquí y también demostrar que tengo que seguir creciendo como jugador y persona”.

Por último, Alexander Aravena aconsejó a la nueva generación de futbolistas que pueden ser opción para La Roja a futuro. “A los jugadores que les toque ir, tienen que dar lo mejor de sí, ya sea Damián Pizarro, Lucas Assadi, u otro, han demostrado en sus clubes que tienen para estar ahí (en la selección), pero esto es constancia, trabajo y mucha dedicación”, completó.