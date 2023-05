Gustavo Quinteros sobre Jordhy Thompson: “No le hago caso a las opiniones distintas”

Este jueves por la noche Colo Colo y Curicó Unido le dieron el vamos a la jornada 15 del Campeonato Nacional, última fecha de la primera rueda, instancia donde el equipo de Gustavo Quinteros terminó cayendo ante los “torteros”.

Tras el encuentro llegó el análisis del entrenador del “popular”, quien no tuvo problemas en reconocer el mal partido que hicieron: “el primer tiempo fue muy malo, no tuvimos salida de juego, asociaciones, no llegamos casi nunca con peligro, se jugó mal, por eso los cambios en el entretiempo. El rival llegó una vez y ganó el partido“, dijo.

“Tuvimos una serie de lesiones que me preocupan mucho, otros por bajo rendimiento, entonces es un tema complicado, ahora empezaremos a ver las opciones que tenemos para agregar a ese jugador que no pudo venir, que es un lateral”, complementó lamentándose.

Insistió en que: “tenemos que recuperar a jugadores, pero también tenemos que analizar los rendimientos de jugadores que no jugaron, que no tuvieron mucha continuidad y hay que analizarlo”.

“Hay muchos jugadores que vinieron, y que no pudieron rendir de la mejor manera por diversos motivos, por lo mismo hay muchos partidos donde hemos tenido que apelar a cuatro, cinco o más juveniles“, agregó Gustavo Quinteros.

Respecto a las bajas, el adiestrador comentó que “hoy perdimos otro jugador por expulsión, de nuevo (Falcón), más las lesiones, entonces estamos en un momento complicado, difícil, donde también algunos de los chicos que vieron acción hoy no lo hicieron bien. Tenemos que salir adelante, recuperar“.

“El resultado es injusto, podríamos al menos haber empatado el partido. Tenemos que recuperar jugadores, hay que estar bien y ojalá que podamos repetir esos 60 minutos que hicimos con Boca, pese al as bajas que tenemos”

Gustavo Quinteros sobre Jordhy Thompson

“El chico, hace un mes y medio, dos, está en un proceso judicial donde la justicia avala que el jugador vuelva a trabajar. En la parte médica, todos los informes dicen que el chico debe volver a trabajar y hacer su vida normal para poder recuperar a una persona y que sea un hombre distinto”, partió diciendo sobre el joven volante.

Agregó tajante que “no le hago caso a las críticas, le hago caso a la justicia y a los médicos que son los especialistas para la recuperación de una persona, que es lo que tenemos que hacer. Si tengo a un jugador que es adicto, o un jugador que tiene problemas como Jordhy, o un jugador que tiene otros inconvenientes, lo que voy a hacer es tratar de recuperarlo y tratar de reinsertarlo a la sociedad como una persona de bien”, sostuvo.

Cerró asegurando que “no me importa lo que digan las demás personas, soy de ese pensamiento, hago lo que la justicia dice y los médicos dicen para que este chico pueda ser mejor, pueda cambiar y pueda ser reinsertado en la sociedad, no le hago caso a las opiniones distintas“, finalizó Gustavo Quinteros.