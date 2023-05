Marcelo Bielsa es presentado como DT de Uruguay: “Es un equipo que puede fantasear con ganar un Mundial”

Este miércoles, Marcelo Bielsa fue presentado en rueda de prensa como nuevo entrenador de la selección de Uruguay y entregó sus primeras palabras al asumir la banca de la “Celeste” de cara a las Clasificatorias al Mundial 2026.

Sobre las razones de su arribo, el “Loco” comentó: “No tuvieron que convercerme, diría que todo lo contrario. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes. Uno son los jugadores que posee Uruguay. Me gusta el grupo de jugadores que han representado a Uruguay en los últimos años. Y el otro es el destinatario del trabajo de una selección que es el ciudadano de a pie del país del que se trata”.

“Hay un concepto universal de lo que significa jugar bien, sin importar la nacionalidad, y dentro de los que juegan bien dentro de un país hay matices. Uruguay ofrece desde mi óptica versiones satisfactorias en todos los niveles. Es un equipo que puede fantasear con ganar un Mundial, porque es un equipo que tiene con qué”, agregó.

En esa línea, palpitó los duelos amistoso de la fecha FIFA de junio, donde deberá medirse ante Nicaragua y Cuba. “En estos meses tentativamente he generado una lista de tres o cuatro jugadores por posición y dentro de ese grupo de 33 o 40 jugadores, en esta primera experiencia eligiré a aquellos que menos conozca”, aseguró.

“Utilizaré estos nueve días de junio para familiarizarme con los que menos conozco y he visto. Será eso lo que más me determine para la construcción de la próxima convocatoria. Es una oportnunidad de convivir con los jugadores en un escenario que no permite ese recurso con frecuencia. Para mí es muy valioso poder iniciar el trabajo con esa perspectiva”, agregó.

Además, Marcelo Bielsa se refirió a su relación con los referentes de Uruguay: Luis Suárez, Edinson Cavani y Fernando Muslera. “No he hablado con ellos. Corresponde establecer un diálogo, escuchar y ser escuchado. Luego está la inevitable tarea de decidir si es necesario hacerlo en un sentido u otro. No tenga una posición previa establecida y en el caso de estos jugadores que están identidicados por su edad, hablar si haber hablado con ellos no sería prudente”, reconoció.