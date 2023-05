Nicolás Núñez pone la mirada en Europa tras su triste salida de Magallanes: “Me encantaría hacer algo que no hice cuando me retiré”

Nicolás Núñez, ahora ex DT de Magallanes, repasó su triste salida de la “Academia” tras despedirse del plantel durante la jornada de este lunes, en donde recibió agradecimientos y llantos por parte de los jugadores.

“Las despedidas no son tan alegres en estas situaciones. Me voy con mucha pena, era muy feliz en este club. Nunca hubo un quiebre en ninguno de los entes que participábamos, solo frustración porque queríamos revertir la situación”, señaló en conversación con Radio Futuro.

Sobre la reacción del equipo, el “Nico” indicó que “me agradecieron, otros lloraron, pero con lo que me quedo es que dijeron que se convirtieron en mejores futbolistas y mejores personas”.

El exjugador y técnico nacional también mostró autocrítica y lamentó la ausencia del volante César Cortés, quien se retiró del fútbol cuando ya habían transcurrido 9 fechas del Campeonato Nacional 2023.

“En la conformación del plantel apostamos por algo que quizás me equivoqué: sostener a casi el 80% del plantel, y muchos sin tener minutos en Primera División. En eso, la salida de Cesar Cortés afectó en el liderazgo. Claramente, una de las razones por las que el equipo cayó en esta dinámica fue porque perdimos a un líder importante dentro del camarín”, reconoció.

Los planes de Nicolás Núñez en Europa

De cara a lo que viene, Núñez reveló sus planes en Europa para perfeccionarse como entrenador. “En el corto plazo, me encantaría hacer algo que no hice cuando me retiré y que después no logré porque fui técnico. Tenía planificado tener viajes, ver entrenamientos y charlas en Europa. Sería con técnicos que a mí me interesan”, afirmó.

“Espero hacerlo antes que termine este poco tiempo que queda de las ligas en Europa. Si no, lo haré el segundo semestre. Quiero retroalimentarme de experiencias, sacar conclusiones y escuchar a mucha gente. Si creo que tengo una virtud, es ser receptivo y en ningún caso tengo solamente una verdad”, completó.