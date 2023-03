César Cortés y su último adiós como futbolista profesional: “Terminó una carrera larga, me voy satisfecho con todo lo logrado”

Con 39 años, César Cortés dio su último adiós como futbolista este domingo, tras disputar el duelo entre Magallanes y Universidad Católica que finalizó en empate por el Campeonato Nacional 2023.

Luego del encuentro, el ahora exjugador valoró cerrar su carrera contra la UC, el equipo en donde se inició. “Estoy muy agradecido de Universidad Católica, porque fue el club que me formó durante muchos años, me entregó valores fundamentales para mi carrera”, señaló en zona mixta.

Sobre su retiro, el “Chéster” aseguró que “uno no se prepara para esto. Yo no quería que el fútbol me dejara, sino yo dejar el fútbol. Hoy rendí, competí y el equipo también. Terminó una carrera larga, dura, con altos y bajos, pero me voy satisfecho con todo lo logrado”.

El otrora volante también explicó por qué colgó los botines en este momento. “Había temas familiares. Hace poco nació mi hija y quiero estar presente en su crecimiento. Como familia tomamos la decisión de irnos a España en diciembre pasado, teníamos todo arreglado, pero me quedé un poco más en Magallanes por la ambición de jugar Copa Libertadores”, remarcó.

Por último, César Cortés le dedicó palabras al DT de Magallanes, Nicolás Núñez, a quien conoció en su época de futbolista. “Cuando tenía 15 años llegué a Santiago y Nicolás con su familia me ayudaron mucho. Tuvimos una larga amistad hasta el día de hoy. Estoy agradecido. Él es el mejor técnico que he tenido en mi carrera”, concluyó.