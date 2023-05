DT del Blackburn Rovers alaba a Ben Brereton en su “despedida” del club: “Estoy contento que haya terminado con goles”

Ben Brereton finalizó la temporada 2022-2023 en la Championship con el Blackburn Rovers con un doblete que les permitió vencer 4-3 al Millwall, pero que no les alcanzó para clasificar a la postemporada por el ascenso.

Luego de completar 14 goles, todo indica que este partido fue el último de “Big Ben” por el elenco de la “Rosa”, considerando que ya tendría desde hace semanas un acuerdo para irse al Villarreal de España. Al interior del club no ven que el delantero pueda extender su permanencia en el club al que llegó en 2019.

“Fue el final. Estoy contento que haya terminado de esta manera, le ha ido muy bien en el club. Teníamos muchos partidos en que no marcamos y me alegré mucho por él, que terminara con goles y por la forma en que jugó“, expresó al respecto su entrenador en Blackburn Rovers, Jon Dahl Tomasson.

“Es un muchacho brillante. Siempre se mantuvo enfocado en el club y estoy extremadamente complacido por cómo selló el triunfo hoy”, concluyó el técnico en torno a la labor de Ben Brereton, quien habría disputado este lunes su último partido oficial en Inglaterra.

🎥 Jon Dahl Tomasson's reaction to #Blackburn #Rovers missing out on the play-offs, Ben Brereton Diaz playing his final game for Rovers and his own future as head coach#bbcefl | #bbcfootball

— BBC Sport Lancashire (@BBCLancsSport) May 8, 2023