Blackburn gana duelo decisivo gracias a Ben Brereton pero no alcanza a clasificar a playoffs del ascenso inglés

Después de 8 partidos sin marcar, este lunes Ben Brereton volvió al gol y anotó un doblete durante el decisivo partido entre Millwall y Blackburn Rovers, por la última fecha de la Championship inglesa.

Al minuto 63 apareció el delantero chileno cuando su equipo lo perdía 3-2. En la jugada, el atacante de La Roja se encontró con el balón afuera del área rival y con un impecable derechazo de primera clavó su remate en el palo más alejado del arquero.

“Big Ben” fue por más y marcó otra vez al minuto 86. El seleccionado nacional conectó un gran centro de su compañero Sammie Szmodics y puso el 4-3 definitivo para remontar el marcador en favor de los Rovers.

Gracias a los dos goles de Ben Brereton, el Blackburn cumplió la tarea y venció a Millwall, sin embargo, el triunfo no alcanzó para clasificar a los playoffs del ascenso, esto debido a la victoria de Sunderland sobre Preston North End.

Blackburn y Sunderland finalizaron igualados con 69 puntos, pero el equipo del chileno tiene peor diferencia de gol, por lo cual terminó en el séptimo puesto y la clasificación a playoffs cerró en el sexto lugar. Así las cosas, Brereton y compañía le dicen adiós al sueño de subir a la Premier League este 2023.

Brereton Diaz! A great shot and hunted the goalkeeper. Millwall 3-3 Blackburn Rovers pic.twitter.com/TYEjomLlGL

Ben Brereton Diaz put his team ahead 4-3 away with this goalpic.twitter.com/9WjaFpIcop

— FootColic ⚽️ (@FootColic) May 8, 2023