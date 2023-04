Marcos Rojo, exdefensa del Manchester United, repasó parte de su carrera futbolística y recordó una llamativa anécdota junto a Alexis Sánchez en su estadía por Old Trafford.

El zaguero argentino rememoró el arribo del “Niño Maravilla” al entonces equipo dirigido por José Mourinho en enero de 2018 y detalló el especial reencuentro que tuvo con el chileno tras las finales de Copa América ganadas por La Roja.

“Viene Mourinho un día antes que lo fichen y me dijo volviendo de un viaje: ‘Mira que ficharon a Alexis, no le vas a pegar’ me dice, ‘no te vas a pelear’. Y le digo ‘¡No! ¿cómo me voy a pelear? ¿estás loco?’”, comentó Rojo en diálogo con TyC Sports.

“Vino al otro día e imagínate que todos estaban esperando el saludo mío con Alexis y vino con la mejor. Después nos llevamos re bien”, agregó el actual jugador de Boca Juniors.

En 2020, Marcos Rojo ya se había referido a sus cruces con Alexis Sánchez. “El tema era que con Alexis nos peleábamos cada vez que nos veíamos. A muerte era. Entonces, Mourinho me dice ‘ahora no lo vas a quebrar que juega para nosotros’ (…) Yo en las prácticas les metía palos a todos. Y él se cagaba de risa. (…) Pero después, con Alexis, fue lo mejor”, reveló en aquella oportunidad.