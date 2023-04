“Me tratan de muerto”: Rodrigo Barrera, goleador histórico de la UC, afronta su compleja relación con los hinchas “cruzados”

Rodrigo Barrera, máximo goleador histórico de Universidad Católica con 118 goles, afrontó su compleja relación con los hinchas del cuadro “Cruzado” debido a la afinidad que tiene con el archirrival, Universidad de Chile.

Hace unos días, el “Chamuca” remarcó su identificación azul al declarar: “Obviamente quiero que la gane la U el clásico universitario”. Y este martes, el exfutbolista abordó la situación que vive con los fanáticos de la UC que no le muestran cariño.

“La gente antigua de Católica me tiene respeto”

“Es un tema de la gente nueva. La más joven no me saluda y no me quiere, pero la gente antigua de la Católica me tiene respeto porque sabe que lo que hice: jugué final de la Copa Libertadores, fui campeón de la Copa Interamericana, gané campeonatos y soy goleador histórico”, indicó el otrora delantero en TNT Sports.

Bajo la misma idea, Rodrigo Barrera recalcó que los hinchas antiguos de la UC “me respetan mucho más por lo que hice”. Por el contrario, aseguró que “la gente nueva me trata de ‘madre’, ‘chuncho’ y muerto”.

Por último, el exjugador se mostró tranquilo a pesar de la realidad que vive. “El fin de semana pasado fuimos a Galvarino, cerca de Temuco, y los de Católica me mostró mucho cariño. Me saqué fotos con la gente, se acordaban de lo que rendí y que sus abuelos se sacaban fotos conmigo”, concluyó.